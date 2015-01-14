«Энергоатом» за год увеличил доход от реализации электроэнергии на 35%

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за 2014 год составили 24,081 млрд грн, что составляет 86,6%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 6,792 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за 2014 год увеличилась по сравнению с 2013 годом до 88,573 млрд кВт/ч с 83,417 млрд кВт/ч.

За 2014 год доля электроэнергии «Энергоатома» в отечественной электроэнергетике составила: от объема производства – 48,6%; в структуре «Энергорынка» – 50,2%.

Общая сумма уплаты налогов в 2014 году для «Энергоатома» составила 5,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 ноября снизила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/ч с 30,31 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.