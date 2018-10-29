Суд отменил штраф Коболеву в деле миллионных премий "Нафтогаза"

Ранее Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. гривень за отказ предоставить нардепу перечень лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже в сентябре.

Киевский апелляционный суд отменил штраф в размере 1,7 тыс. гривен руководителю НАК "Нафтогаз" Украины Андрею Коболеву за отказ предоставить депутату Верховной Рады Сергею Власенко информацию с перечнем лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Об этом в понедельник, 29 октября, пишет LIGA.net со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника, в понедельник, 29 октября, апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, поданную в интересах Коболева, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Также суд апелляционной инстанции постановил закрыть дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. гривен за отказ предоставить нардепу перечень лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже в сентябре.

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Ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий сотрудникам компании, которые приняли непосредственное участие в выигрыше суда с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Общая сумма премиальных составит 1% от суммы выигрыша (4,6 миллиарда долларов), то есть 46,3 миллиона долларов.

Первая часть премий на сумму 20,7 млн долларов была выплачена неизвестным сотрудникам "Нафтогаза" в мае. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд).

В свою очередь НАБУ открыло производство по факту выплаты премий менеджмента "Нафтогаза". Дело возбуждено по статье 364 УК - злоупотребление служебным положением. До этого ГПУ на этом же основании открыла уголовное производство.