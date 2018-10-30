"Центрэнерго" с начала года сократило прибыль в 4,3 раза

Чистый доход от реализации продукции составил 11,35 миллиарда гривень, что на 39,4% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократила чистую прибыль в 4,28 раза – до 489,51 миллиона гривень с 2,09 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции за указанный период составил 11,35 миллиарда гривень, что на 39,4% больше, чем за 9 месяцев 2017 года (8,14 миллиарда гривень).

Себестоимость реализованной продукции составила 10,68 млрд грн, а валовая прибыль - 674,2 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 78,3% состоится 13 декабря в 11:00.

10 мая Кабинет министров утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год.

Компания "Центрэнерго" попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планируют начать этот процесс.

Советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству 78,3%-ный пакет акций предприятия в 5,985 миллиарда гривень (225,48 миллиона долларов).

3 октября Кабмин установил стартовую цену госпакета акций "Центрэнерго" в 5,98 миллиарда гривень.

Чистая прибыль "Центрэнерго" в 2017 году выросла в 5 раз по сравнению с 2016 годом – до 1,9 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.