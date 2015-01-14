СМИ: Директора "Укринтерэнерго" вызвали на допрос из-за скандальных "угольных" контрактов с ЮАР
По словам Яремы, у Генпрокуратуры есть доказательства, что из ЮАР импортировали некачественный уголь.
Директора "Укринтерэнерго" Валентина Рыбачука, который подписывал контракт на 5 и 6 судно c углем из ЮАР вызвали на допрос в Генпрокуратуру.
Об этом "Экономической правде" сообщил источник.
Как известно, Украина и Steelmont подписали контракт на поставку 6 судов с углем из ЮАР. После получения трех из них стало известно, что уголь "не горит в украинских ТЭС" .Об этом, в частности, заявил Генпрокурор Виталий Ярема.
По его словам, у Генпрокуратуры есть доказательства, что уголь из ЮАР некачественный и не соответствует стандартам, которые используются на Змиевской, Трипольской и Старобешевской ТЭС, которые находятся в структуре "Центрэнерго".
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В связи с этим чиновникам Госкомпании "Центрэнерго" было объявлено подозрение в хищении государственных средств в особо крупных размерах.
Печерский суд Киева установил сумму залога для директора "Укринтерэнерго" Владимира Зиневича. Накануне Зиневич был принудительно доставлен в суд, который избрал для него меру пресечения в виду 2 мес. содержания под стражей.
Вместе с тем суд избрал сумму залога в сумме 365 млн. гривен.