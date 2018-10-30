Суд приостановил решение о подчинении "Укрэнерго" замминистру энергетики

Также суд принял решение запретить Минэнергоугля и комиссии Минэнергоугля осуществлять управление делами и текущей деятельностью "Укрэнерго".

Хозяйственный суд Киева приостановил решение комиссии Министерства энергетики и угольной промышленности по реорганизации Национальной энергетической компании "Укрэнерго" о передаче полномочий по управлению хозяйственной деятельностью предприятия заместителю министра энергетики и угольной промышленности Михаилу Близнюку.

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Соответствующее решение, по ходатайству "Укрэнерго", было принято 23 октября и опубликовано в едином судебном реестре.

Также суд принял решение запретить Минэнергоугля и комиссии Минэнергоугля осуществлять управление делами и текущей деятельностью "Укрэнерго".

Согласно обоснованию к решению, "Укрэнерго" заявило о противоправности обжалуемого решения.

"Если не остановить действие оспариваемого решения - управление истцом будут иметь возможность осуществлять лица, не имеющие действительных правовых полномочий на это. Соответствующие сделки, действия, совершенные от имени истца таким лицом (без наличия полномочий) - будут квалифицированы как недействительные, могут быть обжалованы контрагентами истца, признаны недействительными судами. У контрагентов истца возникнут основания для взыскания убытков, упущенной выгоды, полученными истцом в результате действий неуполномоченного «руководителя» истца. Указанные противоправные сделки, а также другие действия неуполномоченных лиц по управлению истцом - нанесут имущественный ущерб истцу в особо крупном размере", - говорится в обосновании к решению.

Кроме этого, "Укрэнерго" заявило, что действия неуполномоченных лиц по управлению истцом могут нанести имущественный ущерб компании в особо крупном размере.

Также, "Укрэнерго" предоставило агентству УНИАН научно-экспертный вывод Института государства и права им. В.М. Корецкого, где указано, что комиссия Минэнергоугля не наделена полномочиями осуществлять управление делами компании.

В частности, комиссия не наделена полномочиями осуществлять управление текущей деятельностью компании.

Институт отмечает, что Минэнергоугля своим приказом о создании данной комиссии не уполномочило ее осуществлять управление делами "Укрэнерго"

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития подчеркивает важность корпоратизации и реформы корпоративного управления Национальной акционерной компании "Укрэнерго".

18 октября комиссия Минэнергоугля по реорганизации "Укрэнерго" приняла решение о переносе даты оценки имущества компании на 31 октября.

В компании "Укрэнерго" отметили, что решение комиссии по реорганизации "Укрэнерго", переносе даты оценки имущества и передачи полномочия по управлению хозяйственной деятельностью предприятия заместителю министра энергетики Михаилу Близнюку является сознательным препятствием корпоратизации компании и процесса внедрения нового рынка электроэнергии.

Кроме того, большое беспокойство в компании вызвала возможная реакция нынешних и потенциальных инвесторов "Укрэнерго" из-за подобных действий комиссии.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.