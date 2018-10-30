МИД Польши: Германия действует против позиции ЕС в вопросе "Северного потока-2"

По словам главы МИД Польши, Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, считая, что на Nord Stream 2 должна распространяться третья газовая директива. Однако Германия блокирует принятие этой директивы.

Разногласия между Польшей и Германией по строительству газопровода Nord Stream 2 будут одной из тем межправительственных консультаций, которые пройдут в ближайшую пятницу в Варшаве.

Об этом в понедельник, 29 октября, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает «Польское Радио».

В пятницу, 2 ноября, в Варшаве пройдут польско-немецкие межправительственные консультации. В связи с ними в Варшаву прибудет канцлер Германии Ангела Меркель, которая встретится с премьер-министром Матеушом Моравецким. Предыдущие польско-немецкие межправительственные консультации состоялись в июне 2016 года в Берлине.

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По словам Яцека Чапутовича, «Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, считая, что на Nord Stream 2 должна распространяться третья газовая директива». «Это сделает этот проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес», - сказал Чапутович. Он добавил, что «Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию».

Глава польской дипломатии также отметил, что Варшава во многом соглашается с немецкой политикой. «Речь идет, например, о позиции в отношении России, необходимости сохранения санкций против России за агрессию в Украине. Мы надеемся на хорошие переговоры и тесное сотрудничество между нашими государствами в ближайшем будущем», - отметил Чапутович.

Польше важно быстрое принятие изменений к газовой директиве по Nord Stream 2 странами ЕС. Новые положения должны однозначно указать, что морские части газопроводов на территории ЕС должны подлежать действия положений третьего энергетического пакета ЕС. Принятие этих изменений может ослабить рентабельность российско-немецкого газопровода. Однако важным является время, потому что строительство газопровода уже началось.

Российский Газпром анонсировал, что после построения Nord Stream 2 транзит Украиной может полностью прекратиться, в то же время украинская сторона должна обосновать «экономическую целесообразность нового контракта на транзит голубого топлива.