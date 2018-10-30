Рынок возобновляемой энергетики выступил за срочные изменения в законодательстве

Ассоциации ВИЭ настаивают, что внедрение аукционной модели стимулирования рынка возобновляемой энергетики необходимо для дальнейшего развития рынка и недопущения ухудшения инвестиционного климата в стране.

Ключевые игроки рынка возобновляемой энергетики настаивают на необходимости срочного внедрения законодательных изменений на рынке зеленой энергетики Украины. Сегодня, в частности, состоялось подписание меморандума, который содержит согласованную позицию профильных ассоциаций по переходу на тендерный механизм стимулирования отрасли, сокращение "зеленых тарифов" и стимулирования малой генерации с чистых источников.

Участники мероприятия, включающие более 80% всего сектора возобновляемой энергетики, представили согласованную позицию ключевых игроков рынка по переходу на аукционную модель поддержки. Они настаивают на необходимости срочного введения таких изменений на рынке зеленой энергетики Украины.

Так, председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель отметил, что изменение механизма стимулирования возобновляемой энергетики в Украине неизбежно. Это в интересах ответственного бизнеса и тех, кто болеет за развитие зеленой энергетики.

«Данные процессы должны состояться как можно скорее, в первую очередь в законодательстве. Любое затягивание процесса приведет к ухудшению инвестиционного климата в отрасли и стране в целом», - считает Алексей Оржель.

Ассоциации ВИЭ настаивают, что внедрение аукционной модели стимулирования рынка возобновляемой энергетики необходимо для дальнейшего развития рынка и недопущения ухудшения инвестиционного климата в стране.

Председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха заверил, что такая модель позволит принять участие всем желающим и побороться за свою цену. А с каждым, кто пройдет аукцион будет гарантировано подписан договор. Таким образом полученная цена на тендере, будет объективной и такой, за которую инвестору будет интересно вкладывать средства в объекты строительства под «зеленые» энергопроекты.

Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков рассказал, что рынок возобновляемой энергетики в Украине становится конкурентным. На него заходят ведущие мировые компании такие как General Electric, Nordex, другие компании по развитию ветровой энергетики.

«Для этого мы и создали этот Меморандум как основу для уверенности. Это документ, который расставил ключевые позиции по своим местам и даст зеленый свет инвестиционном потокам в нашу страну. Ведь инвесторы сами заинтересованы в четких правилах и согласны себя ограничивать», - сообщил Андрей Конеченков.

Среди других предложений, документ предусматривает согласованную позицию по внедрению новой системы поддержки в законопроекте не позднее 1 января 2020, установление порядка проведения аукционов Кабинетом Министров Украины и использования в качестве площадки электронной торговой системы "Prozorro"; снижение действующих «зеленых» тарифов с 2020 года и отсутствие ретроспективных изменений для действующих объектов ВИЭ.

Важно отметить, что данные инициативы не ухудшают условия для малой генерации - новые условия и аукционная модель действовать только для мощностей от 10 МВт, а для объектов ВИЭ до 1 МВт предлагается упрощение системы получения "зеленого" тарифа.

Напомним, летом этого года в парламенте был зарегистрирован законопроект №8449 от 07.06.2018 г. и предложены семь альтернативных законопроектов к нему. Это демонстрирует повышенный интерес стейкхолдеров к предстоящим изменениям и необходимости их срочного внедрения.