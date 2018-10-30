«Нафтогаз» обнародовал цены на газ для населения до 30 апреля

Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за тыс. куб. м газа, для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения поставки газа на условиях ПСО (положение о специальных обязательствах), которые буду действовать с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года.

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Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

Согласно сообщению, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7482,61 грн за тыс. куб. м газа с учетом НДС.

Указанная цена не учитывает стоимость доставки газа, его распределение и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн, для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 грн.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале.

До повышения цена газа для населения составляла 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.