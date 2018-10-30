«Нафтогаз» разослал контрагентам новые договоры на поставку газа для населения

Компания призывает контрагентов как можно быстрее подписать дополнительные соглашения с компанией для продолжения поставок газа на условиях спецобязательств.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» разослала теплоснабжающим компаниям и поставщикам природного газа новые договоры для поставок газа на условиях спецобязательств по продаже топлива для нужд населения с 1 ноября 2018 года, и призывает контрагентов как можно быстрее подписать эти договоры. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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«Нафтогаз Украины» подготовил и 30 октября разослал по электронной почте новые договоры (дополнительные соглашения) о поставке природного газа теплоснабжающим предприятиям и договоры купли-продажи природного газа поставщикам природного газа со специальными обязательствами для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций. Для получения номинаций на ноябрь теплоснабжающим компаниям необходимо как можно скорее подписать договоры со своей стороны и передать их по адресу компании», - говорится в сообщении.

В то же время в компании напомнили, что основанием для предоставления номинаций будет выполнение пункта требований постановления Кабмина от 19 октября 2018 года №867 в части расчетов за использованные объемы природного газа в прошлые периоды, а также наличие у компании дополнительного соглашения (оригинал) и наличие у подписанта дополнительного соглашения полномочий на его подписание.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале.

На сегодняшний день цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.