«Донбассэнерго» увеличило чистую прибыль в 26 раз

Чистый доход компании за отчетный период увеличился на 53,2% - до 4,57 млрд грн.

Частная энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль в 25,8 раз - до 539,9 млн грн.

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Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции за отчетный период увеличился на 53,2% - до 4,57 млрд грн, а валовая прибыль сократилась на 28,7% - до 934,6 млн грн.

Себестоимость реализованной продукции за указанный период составила 3,64 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году «Донбассэнерго» получила 57,3 млн грн прибыли, тогда как 2016 год компания завершила с убытком в размере 45,2 млн грн.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт. Старобешевская ТЭС осталась на временно оккупированной территории, с марта 2017 года компания потеряла контроль над станцией. Контрольный пакет акций компании принадлежит «Энергоинвест Холдингу».