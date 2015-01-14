Украина в 2014 году экспортировала электроэнергии на $487 млн

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, за 2014 год экспорт электроэнергии в Беларусь, который был приостановлен в октябре прошлого года, в денежном выражении составил 161,218 млн долл., в Венгрию – 229,673 млн долл., в Молдову – 54,301 млн долл., в другие страны – 41,994 млн долл.

Читайте такжеУкраина пока не собирается возобновлять экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдову

Как сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставит на годовой аукцион по экспорту электроэнергии в 2015 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,15 ГВт, что более чем в два раза меньше прошлогоднего.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.