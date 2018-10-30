Украина купила ядерного топлива на $307 миллионов – 68% поставок из России

Доля поставок из Швеции составила 32,15%

Украина в январе-августе 2018 года импортировала тепловыделяющие сборки, которые являются топливом для атомных электростанций, на общую сумму 307 млн долл., сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, за отчетный период в России было закуплено 183,5 тонны ядерного топлива на сумму 208,32 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 67,85%), а в Швеции – 140,95 тонн стоимостью 98,7 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 32,15%.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

В конце января 2018 года «Энергоатом» и Westinghouse продлили срок действия договора о поставках до 2025 года. На сегодняшний день шведское топливо эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС.

В декабре 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина в 2018 году сократит долю импорта из России ядерного топлива для атомных электростанций с 60% до 45% от общего баланса потребления.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.