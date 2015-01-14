В Минэнергоугля хотят до конца года перейти на единую оптовую цену на газ

Это позволит выровнять цены на топливо, которое поставляется энергокомпаниям Украины для производства тепла и электричества, сказано в плане главных реформ Минэнергоугля на 2015 год.

Кроме этого, в документе отмечается, что министерство рассчитывает в 1-м квартале 2015 года завершить аудит НАК «Нафтогаз Украины», а к концу года завершить поиск партнеров по управлению газотранспортной системой и подземными хранилищами газа Украины.

Читайте такжеТарифы на газ в Украине вырастут уже в первом квартале этого года

Как сообщал УНИАН, согласно коалиционному соглашению, с 1 мая 2015 года парламент может отменить дифференциацию оптовых цен на природный газ для населения, предприятий ТКЭ и коммерческих потребителей. При этом конечные розничные цены на природный газ для населения и тарифы на тепло будут поэтапно приведены к экономически обоснованному уровню в соответствии с обязательствами перед Международным валютным фондом. Будет осуществлен переход к адресным дотациям социально уязвимым слоям населения, размер и механизм администрирования которых должен определяться на местном уровне.