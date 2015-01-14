Россия не собирается подписывать новый документ на поставку газа Украине с 1 апреля

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы не видим целесообразность в том, чтобы готовить какой-то новый документ с апреля месяца. Поскольку в действующем соглашении, в зимнем пакете так называемом, фактически отражены условия существующего контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом", - сказал он.

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По словам Новака, речь идет о текущих поставках, режиме финансирования, оплаты и предоплаты.

При этом российский министр не уточнил, будет ли действовать с 1 апреля 100-долларовая скидка на поставки российского газа в Украину, которая регламентируется "зимним пакетом".

"То есть это все условия, которые так или иначе прописаны в существующем контракте. То есть целесообразности подписания какого-то нового документа, поскольку в нем не предполагается погашения каких-то новых задолженностей, мы пока не видим", - пояснил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия хочет согласовать летнюю цену российского газа для Украины до конца зимы.

Также сообщалось, что Украина с середины июня 2014 года перестала получать российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.