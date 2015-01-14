Украина с 1 января приостановила импорт газа из Польши
19:23, 14 января 2015Энергетика
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Украина с 1 января приостановила импорт природного газа из Польши и возобновила после полугодового перерыва его импорт из Венгрии.
Украина уже 2 недели не импортирует газ из Польши / Фото УНИАН
Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.
Согласно данным компании, газ с территории Польши уже на протяжении 14 дней не поступает в Украину.
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Ранее суточные поставки газа из Польши составляли порядка 2 млн куб. м. В то же время, с 10 января 2015 года Украина возобновила импорт газа из Венгрии суточным объемом около 2,7 млн куб. м.
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