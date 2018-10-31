НКРЭКУ компенсировала Ахметову 714 миллионов за поставки электроэнергии на оккупированный Донбасс

Решение принято во исполнение постановления Донецкого окружного административного суда от 4 декабря 2017 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), компенсировала «ДТЭК Донецкие электросети» 713,68 млн грн за потери при поставках электроэнергии льготным категориям потребителей на оккупированные территории Донбасса за период ноябрь - декабрь 2014 года и январь - март 2015 года.

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Соответствующее постановление НКРЭКУ №914 от 28 августа 2018 года опубликовано на сайте регулятора.

Согласно постановлению, НКРЭКУ компенсировала компании 713,68 млн грн недополученной компенсации потерь от поставок электроэнергии льготным категориям потребителей за период ноябрь - декабрь 2014 года и январь - март 2015 года. Эти средства были утверждены в сумме дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в сентябре-ноябре 2018 года. Деньги будут направлены на погашение реструктуризированной задолженности компании перед государственным предприятием «Энергорынок».

Данное решение было принято во исполнение постановления Донецкого окружного административного суда от 4 декабря 2017 года.

В суде представители НКРЭКУ, выступая ответчиком, отмечали, что согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 4 ноября 2014 года, комиссия провела совещание, по результатам которого был принят протокол о неучете компенсации потерь поставщикам электроэнергии на неподконтрольную территорию.

В свою очередь, суд указал, что протокол совещания НКРЭКУ не является нормативным документом и не отменяет нормативно-правовые акты о дотации.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года компания Ornex, входящая в группу СКМ Рината Ахметова, приобрела у Фонда госимущества 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,8 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» - это энергопоставляющая компания, которая обеспечивает энергоснабжение потребителей Донецкой области.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов.