Украина в 2014 году импортировала угля на $1,8 млрд

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в 2014 году являлись Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в 2014 году в денежном выражении составил 1,138 млрд долл., из США – 0,324 млрд долл., из Казахстана – 0,1 млрд долл. На другие страны пришлось 0,211 млрд долл.

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Экспорт каменного угля и антрацита в прошлом году в денежном выражении составил 521,017 млн долл.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина за 11 месяцев импортировала угля на $1,6 млрд.

Стоит отметить, что Украина и ранее занималась импортно-экспортными операциями данных видов угля. Так, в 2013 году импорт составил 1,973 млрд долл., а экспорт – 0,737 млрд долл. В 2012 году импорт составил 2,637 млрд долл., а экспорт – 0,609 млрд долл.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.