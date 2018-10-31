У Ахметова объяснили, почему оставили без света протестующих с Харьковского шоссе

Отключение света в двух многоквартирных домах на Харьковском шоссе компания объясняет 2 миллионами гривень долга жителей дома за потребленную электроэнергию.

Два дома в Днепровском районе Киева, жители которых второй день перекрывают Харьковское шоссе, остались без электроэнергии за долги.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление компания-поставщик электроэнергии Пао "ДТЭК Киевские электросети" .

"С 30 октября два жилых дома по адресам: улица Харьковское шоссе, 19 и 19-А остались без электроснабжения. Сооружения обслуживает ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", накопило задолженность в сумме свыше 2 миллионов гривень за уже потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" является балансодержателем трех домов жилого комплекса "Мега-Сити" по улице Харьковское шоссе, 19, 19-А и 19-Б скандального застройщика Войцеховского. Все эти объекты получают электроэнергию по временным договорам.

"Начиная с октября 2016 года ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" платит за потребленные услуги несвоевременно и не в полном объеме", - говорится в сообщении.

В "ДТЭК Киевские электросети" добавили, что понимают сложную ситуацию, в которой оказались жители многоэтажек, поэтому неоднократно предлагали согласовать график погашения задолженности.

"Балансодержатель также должна как можно быстрее выполнить технические условия и заключить договор о присоединении к электрическим сетям по постоянной схеме питания. Это позволило бы решить спорную ситуацию и сделать невозможным отключение от электроснабжения. Однако ООО "ДОМ-СЕРВИС 19" до сих пор этого не сделало", - говорится в сообщении.

Электроснабжающая компания также подчеркнула, что несмотря на постоянный рост долга, пошла навстречу и неоднократно инициировала продление временного договора на электроснабжение домов.

В частности, 4 октября временное соглашение № 62349 от 02.04.2013 продлили до 1 декабря 2018 года.

Также сообщается, что 23 октября состоялось совещание с представителями Киевской администрации и всеми руководителями ОСМД ЖК "Мега-Сити".

"Но проблема не решена. В такой ситуации "ДТЭК Киевские электросети" вынуждено прекратить подачу электроэнергии к домам по адресам улица Харьковское шоссе, 19 и 19-А", - говорится в сообщении.

Сейчас компания просит городскую власть и жителей домов усилить контроль над балансодержателем-должником.

Напомним, вечером 30 октября жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя возобновить подачу электроэнергии.