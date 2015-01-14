"Газпром" хочет перенести транзит через Украину в Турцию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович по результатам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"У меня была встреча с председателем правления "Газпрома" господином Миллером. На этой встрече я поделился с ним теми планами, которые существуют у Европейской комиссии по созданию Энергетического союза. И он в свою очередь сообщил о планах "Газпрома" перенести транспортировку газа, который сейчас идет через Украину по новому, будущему трубопроводу, который пойдет через Турцию. Честно говоря, для нас это было большой новостью", - сказал он.

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Шефчович подчеркнул, что в контрактах между "Газпромом" и европейскими потребителями, которые получают российский газ через территорию Украины, "всегда указано место доставки газа, и часто это не граница между Турцией и Грецией".

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак отметил: "Насчет переноса объемов газа по маршрутам и строительству новой структуры, то здесь речь идет только лишь о том, что мы диверсифицируем и снимаем риски ненадежных стран, из-за которых в последние годы возникают проблемы, в том числе и по поставкам газа потребителям европейским".

Он добавил, что решение о строительстве газопровода в Турцию принято, и "работы уже ведутся".

Ранее УНИАН сообщал, что транзит российского газа через Украину сократился на 25%.