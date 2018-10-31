Заложники холода: бывшие владельцы продолжают саботировать работу Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ

В Новояворовске и Новом Роздоле теплу быть: ТЭЦ обещают запустить в ближайшее время.

Возобновление работы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ саботируют бывшие владельцы - руководители фирм, связанных с братьями Богданом и Ярославом Дубневичами. Они всеми возможными способами давят на работников: личные угрозы, невыплаты заработанных ранее денег, манипуляции с трудовыми книжками и договорами. Более того, большую часть сотрудников они отправили в длительный и принудительный отпуск. И рабочие не только не знают, что им дальше делать, они просто напуганы.

Новое руководство в ближайшее время обещает решить проблему. Так, исполнительный директор ООО «Гарант Энерго М» Александр Похилко, управляющий арестованными ТЭЦ Дубневичей – Новояворовской и Новороздольской, - подчеркнул, что именно давление бывших владельцев на сотрудников не дало возможности вовремя запустить предприятия. Но после длительных переговоров с рабочими он уверен, что «лед тронулся», и главная задача - подать тепло и горячую воду в города – уже на этапе решения.

Первоочередная задача, которая стоит не только перед нами, но и всеми людьми, которые работали раньше на ТЭЦ - это подача тепла и горячего водоснабжения в города. Мы просим, чтобы сотрудники, работавшие на этих объектах, вернулись на свои рабочие места. Мы гарантируем им не только стопроцентную занятость, но и существенное повышение зарплат», - заявил Александр Похилко.

Новый управляющий подчеркнул, что это гарантирует не только новое руководство, но и Закон Украины, который предусматривает передачу управления такими объектами. Александр Похилко призывает людей выйти на работу, чтобы не было срыва отопительного сезона.

«Мы постоянно общаемся на всех уровнях с работниками и просим их понять, что от них зависит, насколько быстро мы сможем эти энергетические объекты запустить в работу и насколько быстро задачу поставки тепла нам удастся решить. Ведь только вместе мы сможем это сделать», - подчеркивает Похилко.

Напомним, уже более трех месяцев жители Новояворовска и Нового Роздола не получают горячей воды, а в городах до сих пор не начался отопительный сезон. Имущество Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ арестовали по ходатайству НАБУ, которое подозревает ООО «Энергия-Новый Раздел», ООО «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия» братьев Дубневичей в причастности к хищению свыше 300 млн м3 природного газа на сумму более 1,4 млрд грн. Для того, чтобы Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ снова заработали, Нацагентство по розыску материальных активов (АРМА) выбрало управляющим обоими предприятиями компании ООО «Гарант Энерго М».