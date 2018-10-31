Минэнергоугля пытается отменить решение суда о мерах по судебному иску Укрэнерго

Завтра суд рассмотрит ходатайство ведомства об отмене мер по обеспечению иска Укрэнерго, которым компания оспаривает решение Комиссии по реорганизации ГП "НЭК "Укрэнерго".

Завтра, 1 ноября 2018 года в 14:45 Хозяйственный суд. Киева рассмотрит ходатайство Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (далее — Министерство) об отмене мер по обеспечению иска Укрэнерго, которым компания оспаривает решение Комиссии по реорганизации (преобразования) ГП "НЭК "Укрэнерго" (далее — Комиссия).

Напомним, 18 октября 2018 года Комиссия не утвердила акт оценки имущества Укрэнерго на основании предоставленного компанией пакета документов якобы из-за его существенных недостатков и разногласий. Новая дата оценки имущества назначена на 31 октября 2018 года, что означает фактически перезапуск процесса корпоратизации компании. Также Комиссия решила передать полномочия по управлению ГП "НЭК "Укрэнерго" председателю Комиссии Михаилу Близнюку "с целью качественного завершения процесса реорганизации (преобразования) этого предприятия".

Согласно выводам экспертов Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины это решение Комиссии является незаконным, поскольку на нее возложены полномочия исключительно организационного обеспечения процесса. Комиссия не наделена полномочиями управления предприятием.

Укрэнерго обратилось к Хозяйственному суду Киева с иском к Министерству энергетики и угольной промышленности Украины о признании решения Комиссии противоправным и его отмене, а также с ходатайством об обеспечении иска до момента вынесения судебного решения.

Согласно ст. 117 Гражданского процессуального кодекса Украины, меры обеспечения административного иска могут применяться по решению суда или ходатайству истца в случае, если существует очевидная опасность причинения вреда правам, свободам и интересам истца, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы, или если очевидны признаки противоправности решения, действия или бездеятельности субъекта властных полномочий.

В свою очередь, 26 октября на очередном заседании Комиссия подтвердила свое решение относительно перезапуска процесса имущественной оценки и передачи управленческих полномочий. 29 октября Министерство обратилось в суд с ходатайством о снятии мер. И завтра, накануне первого заседания Наблюдательного совета Укрэнерго, согласованного Правительством в начале октября, Хозяйственный суд рассмотрит это ходатайство. Хотя рассмотрение иска Укрэнерго относительно законности решений Комиссии назначено на 22 ноября.

Следует отметить, на сегодня меры по обеспечению иска дают возможность Укрэнерго работать в обычном режиме и являются гарантией выполнения инвестиционных обязательств перед европейскими кредиторами. Партнеры Укрэнерго — это ведущие мировые финансовые учреждения (ЕББР, ЕИБ, МБРР, KfW и др.) и операторы европейского рынка электроэнергетики. Любая нестабильность или невыполнение обязательств перед инвестиционным сообществом может стать существенным препятствием реформированию электроэнергетики в соответствии с Энергетической стратегией Украины и негативно повлияет на репутацию энергетической отрасли и государства в целом. Это негативно повлияет не только на инвестиционную репутацию компании, но и страны в целом.

Укрэнерго надеется на максимально объективное и беспристрастное решение суда о снятии мер своего иска к Министерству энергетики и угольной промышленности.