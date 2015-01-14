Die Welt: Жадный российский гигант в плачевном состоянии

Об этом сообщают Эдуард Штайнер и Нина Трентманн в статье «Жадный российский гигант в плачевном состоянии», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

В течение многих лет не было никаких сомнений, что Роснефть со своей прямой связью с Кремлем была всесильной и поглощала все, что попадалось на пути, а также выискивала лакомые кусочки. Но в настоящее время глава концерна Игорь Сечин более осторожен. Изменения произошли не во власти Сечина. Есть новые обстоятельства, которые создают 54-летнему главе проблемы.

Сам Сечин находится в списке санкций США с апреля прошлого года. Снижение цен на наиболее значимую в России нефть марки Брент усиливает эффект западных санкций, введенных летом прошлого года, против компании, которая является крупнейшим налогоплательщиком в стране, наряду с газовым гигантом Газпром.

После долгого периода приобретений для дальнейших покупок не хватает денег. Для погашения высокой задолженности и рефинансирования – свободного доступа к западным рынкам капитала. И всем вместе, по-видимому, – понимания.

В 2013 году Роснефть купила еще несколько газовых компаний, в том числе третью по величине российскую газовую компанию Итера. 2013 год стал рекордным и поворотным годом в плане производства, финансов и стратегических решений за последние десятилетия, сообщил Сечин в предыдущем докладе перед акционерами. С помощью Роснефти, государство вернуло многочисленные сырьевые активы, которые были приватизированы в 90-х годах.

Тяжелый год назад

В 2015 году Роснефть должна погасить $ 19,5 млрд долга банкам. Но о долгосрочном рефинансировании кредитов в западных банках не может быть и речи. «Именно финансовые санкции оказывают наибольшее влияние на Роснефть», сказал Валерий Нестеров, аналитик "Сбербанк CIB" российской экономической газете «Ведомости»: 2015 станет для компании «невероятно трудным годом».

Замену западным банкам Роснефть в своем финансовом кризисе и кризисе ликвидности уже давно ищет повсюду. Как первый российский концерн, компания попросила у государства деньги из благотворительных фондов. В середине декабря Роснефть поспешно разместила внутренние рублевые облигации на сумму 625 млрд рублей (около десяти миллиардов долларов). Действие, однако, было весьма сомнительным. Неясно, кто подписал бумаги.

Во всяком случае, ходят слухи, что Роснефть немедленно перевела свежие средства в доллары, чтобы обслуживать долг. И многие считают, что это действие спровоцировало катастрофический обвал рубля 15 и 16 декабря, теперь легендарные «черный понедельник», и «черный вторник».

Теперь в первом квартале ожидаются авансовые выплаты из Китая.

Понятно, что партнер Роснефти ExxonMobil из-за санкций был вынужден отказаться от крупного проекта с Роснефтью в Арктике. И маловероятно, что дело дойдет до выплаты дивидендов за 2014 год, поскольку компания, учитывая переоценку внешних долгов, несет убытки, считает аналитик Василий Танкуров из «Велес Капитал».

Акционеры British Petroleum спокойны

British Petroleum (BP), крупнейший акционер Роснефти после российского государства, несмотря на то, что доля не приносит много в эти дни, ведут себя спокойно. Нет причин для беспокойства, сказал пресс-секретарь лондонской компании, цена акций будет снова расти в долгосрочной перспективе.

Доходы от доли в Роснефти ранее уже колебались. Это также показывают данные: чистый доход от акций Роснефти в третьем квартале 2014 года составил 110 миллионов долларов. Всего несколько месяцев назад, во втором квартале, BP получила более миллиарда долларов от Роснефти.

Британская компания публикует свои годовые отчеты в начале февраля, и поэтому комментарии очень сдержанны, интервью в так называемый закрытый период обычно не дают. Дальнейшее развитие зависит от того, как долго еще будут действовать санкции против России, и каким образом будет меняться цена на нефть, говорят в компании.

«Россия имеет большие запасы нефти и газа, это страна, в которой нужно делать бизнес», сказал пресс-секретарь. Участие России генеральный директор Боб Дадли рассматривает в долгосрочной перспективе, акционеры BP разделяют эту точку зрения. И BP, и Роснефть составили план на 15-20 лет. «Одним годом больше или меньше, здесь это не имеет значения», сказал пресс-секретарь. Только в мае ВР и Роснефть подписали соглашение о создании совместного предприятия по добыче трудноизвлекаемой нефти в России.

По сравнению с тем временем, когда ВР была еще совместным предприятием-партнером ТНК-ВР, количество сотрудников BP в России значительно сократилось. Тогда их было, согласно данным компании, около 100, сегодня максимум 20, в основном русские. Исполнительный директор ВР Дадли входит в Совет Роснефти и, следовательно, регулярно приезжает в Россию.

Двойная неудача

По мнению аналитиков, из-за снижения цен на нефть и доли в Роснефти, ВР дважды потерпела неудачу. В июне BP и Роснефть подписали договор на поставку нефтепродуктов. BP хотела заплатить за него 1,5 млрд фунтов, примерно 2 миллиарда евро. В то время, цена на нефть составляла около $ 110 за баррель, но она непрерывно снижалась.

«Низкие цены на нефть означают для ВР ряд проблем», сказал Дэвид Льюис, вице-президент SunGard Financial Systems. «Роснефть будет зарабатывать меньше и не сможет платить большие дивиденды, а поставки должны быть оплачены заранее». Спекулянты тем временем уже интересовались ВР, цена акций упала почти на десять процентов в прошлом квартале. «Растущий интерес спекулянтов не слишком обнадеживает», говорит Льюис.

Михаил Лилуашвили, экономист Oxford Economics в Лондоне, более оптимистичен. Он считает, что санкции будут иметь серьезные последствия для российской нефтяной и газовой промышленности, только если они будут оставаться в силе в течение нескольких лет. Из-за одновременного падения рубля рентабельность российских энергетических компаний, таких как Роснефть, еще не слишком сильно пострадала.

«Кроме того, Россия требует высоких предельных налоговых ставок за добычу нефти. По этой причине, падение цен на нефть является большей проблемой для правительства, чем для корпорации»,говорит Лилуашвили. Привлекательность российской нефтяной и газовой промышленности для иностранных инвесторов, по его словам, значительно уменьшилась.