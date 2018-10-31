"Дешевый сыр подают только в мышеловках": Порошенко прокомментировал повышение цены на газ

"Меморандум с МВФ подписали 31 октября 2008 года. Ровно 10 лет назад, странно, что оппозиция не празднует эту торжественную дату", - сказал он.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина взяла на себя обязанности уравнять внутренние и внешние цены на газ еще в 2008 году, за подписью премьер-министра того времени.

Об этом он заявил 31 октября во время встречи с представителями бизнеса, передает "Украинская правда".

По его словам, расчеты по старым кредитам сейчас составляют 54 млрд долга.

"Меморандум с МВФ подписали 31 октября 2008 года. Ровно 10 лет назад, странно, что оппозиция не празднует эту торжественную дату", - сказал он.

"Кто на то время был премьер-министром, я называть не буду. На французском это звучит так: "Шерше ля фам". Но кто бы там не был, подобные обязательства носят не персональный характер, а международно-правовой характер. Хотя, брали одни, а выполнять должны другие. Селяви", - добавил президент.

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По словам президента, если бы Украине не нужно было выплачивать долги, она бы смогла воздержаться от транша МВФ.

Порошенко также заявил, что дешевый сыр подают только в мышеловках, а дешевый газ – в российской клетке и только так можно выполнить обещание о снижении тарифов на газ вдвое, или втрое.

Соглашение об урегулировании цены на газ в Украине подписали в 2008 году тогдашний руководитель МВФ Доминик Стросс-Кан и премьер-министр Украины того времени Юлия Тимошенко. Порошенко также сказал, что соответствующие обязательства Украина приняла, когда премьер-министр Владимир Гройсман был мэром Винницы.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 грн за тысячу кубометров. 27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале.

До повышения цена газа для населения составляла 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.