С сегодняшнего дня газ для украинцев подорожает почти на четверть

Такое решение стало результатом переговоров Кабмина с Международным валютным фондом.

Сегодня цена на газ для населения Украины возрастает на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров, согласно решения по переговорам Кабмина с МВФ от 19 октября.

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Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Начиная с 1 ноября, конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривни за тысячу кубических метров, для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 гривни.

Цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7482,61 гривни за тысячу кубов газа с учетом НДС. Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривни, для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 гривни.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Кабинет министров Украины повысил цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров.

27 октября решение о повышении цены на газ было опубликовано на правительственном портале. До повышения цена газа для населения составляла 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета.