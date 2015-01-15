Нефть дешевеет быстрыми темпами после вчерашнего роста

К 8.37 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,61 до $48,08 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,48 до $48,00, сообщает Reuters.

В среду Brent подорожала на 4,5 процента, что стало максимальным ростом с июня 2012 года.

Запасы нефти в США выросли на 5,4 миллиона баррелей до 387,78 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации (EIA), при прогнозе повышения на 0,4 миллиона баррелей.

Читайте такжеDie Welt: Жадный российский гигант в плачевном состоянииПо расчетам банка ANZ, цены на Brent c 60-процентной вероятностью будут колебаться в диапазоне $40-60 за баррель в первом полугодии, возможность падения до $35-45 составляет 35 процентов, и есть небольшой шанс, что цены поднимутся до $60-80 за баррель.

"Борьба производителей за долю рынка означает, что цены на нефть склонны к снижению", - говорится в отчете банка.