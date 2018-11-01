WOG построила часть своих заправок за деньги Фирташа - СМИ

По данным источников, в данный момент объем инвестиций Фирташа в WOG составляет 200-250 млн долларов.

Структуры олигарха Дмитрия Фирташа профинансировали строительство части автозаправочных комплексов группы компаний WOG.

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Об этом говорится в материале "Экономической правды".

Как отмечается, в распоряжении ЭП есть документы, подтверждающие, что Фирташ еще с сентября 2011 года начал системно вливать деньги в WOG.

"В течение 2011-2013 годов он инвестировал в компанию около 150 млн долларов. Эти средства были выделены на конкретные инвестиционные проекты: строительство или покупку АЗС. В частности, речь идет о почти 70 объектах в разных областях Украины", - говорится в материале.

Автор отмечает, что от Group DF за освоением инвестиций "наблюдали" Кристофер Четтертон и Вячеслав Якимюк. Последний в 2011 году входил в наблюдательный совет "Надра банка" Фирташа.

По данным источников ЭП, в данный момент объем инвестиций Фирташа в WOG составляет 200-250 млн долларов.

Как сообщали УНИАН, Серей Корецкий покидает пост генерального директора сети автозаправочных станций WOG. Обязанности генерального директора будет исполнять Михаил Романив, который до этого занимал позицию коммерческого директора в компании.

Справка УНИАН. WOG (West Oil Group) - сеть автозаправочных комплексов в Украине. Управление сетью автозаправочных комплексов WOG осуществляет «Континент Нефте Трейд»/«Золотой экватор».