Шахов: власть должна лишить «Нафтогаз» права отключать отопление городам

Отключение городам тепла только повысит социальную напряженность в стране, прогнозирует народный депутат.

«Нафтогаз» следует лишить права отключать зимой теплосети населенных пунктов из-за задолженности за потребленные энергоносителей.

Об этом заявил народный депутат от «Нашего края» Сергей Шахов.

Он считает, что власть должна отменить ошибочное решение Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о праве монополиста «обрезать» тепло городам.

«Пока все обсуждали премии руководства «Нафтогаза», сотни украинских городов стали заложниками компании. В любой момент она может «обрезать» им поставки газа даже за «долг» в 10 гривень. Тем самым вынуждать повышать тарифы на отопление. То есть «вытряхивать» деньги из рядовых граждан. Это шантаж людей холодом. И все ради интересов руководства «Нафтогаза», которое любит выписывать себе миллионные премии за «управленческие успехи», — сказал Сергей Шахов.

Отключение городам тепла только повысит социальную напряженность в стране, прогнозирует народный депутат.

«Мы имели примеры отключения тепловых сетей Краматорска, Коцюбинского, других городов. Таким образом энергоснабжающие компании удовлетворили свои сиюминутные «желания», но это не решило проблемы системно — зависимость коммунального сектора от диктата энергетических монополистов. Очевидно, государство должно взять под контроль безопасность социальных объектов и населенных пунктов в целом, а не отдавать этот вопрос на откуп наемным менеджерам, которые меряют мир бизнес-интересами», — считает Сергей Шахов.

Он напомнил, что депутаты от «Нашего края» еще в прошлом году зарегистрировали в парламенте законопроект о запрете отключения от газа объектов социальной инфраструктуры.

«Партия «Наш край» призывает Верховную Раду безотлагательно рассмотреть этот законопроект! Он будет блокировать любые попытки отрезать тепло больницам, детсадам, жилым домам в течение всего отопительного сезона», — подытожил Сергей Шахов.

Напомним, что в сентябре этого года в Кодекс газотранспортной систем НКРЭКУ внесены существенные изменения. Так «Нафтогаз Украины» получил право поручать облгазам отключать зимой теплосети, если вопрос задолженности не будет урегулирован в течение трех суток.