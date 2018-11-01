«Энергоатом» на 60% реализовал программу по повышению уровня безопасности энергоблоков АЭС

Всего реализовано 772 мероприятия из 1295 запланированных.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» реализовала на 60% запланированные мероприятия Комплексной (сводной) программы повышения безопасности (КСППБ) энергоблоков АЭС, что позволит значительно снизить вероятность аварии и тем самым увеличить безопасность работы атомных блоков.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель группы управления проектом КСППБ Геннадий Сазонов.

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"Программа сама по себе очень большая. Могу сообщить, что КСППБ включает 1295 мероприятий. Почему так много? Мы считаем каждое мероприятие, которое должно быть реализовано на отдельном энергоблоке. Мероприятия повторяются, поскольку они разработаны для каждого типа реакторной установки, их у нас три (энергоблоки ВВЭР-1000 с В-320 и В-302,308 и ВВЭР-440 с В-213 - УНИАН), но есть общие. На сегодняшний день реализовано 772 мероприятия, это примерно 60%. Это включая первичные и дополнительные", - сказал Сазонов.

Он добавил, что 1295 мероприятий разделены на две группы - первичные и дополнительные. В частности, было реализовано 72 из 213 дополнительных, которые финансируются исключительно за счет собственных средств "Энергоатома".

Сазонов уточнил, что реализованными мероприятия считаются только тогда, когда отчеты о их выполнении утверждены Государственной инспекцией ядерного регулирования.

Кроме того, он сообщил, что проблемой в реализации проекта является система финансового планирования на следующий год.

"Проблемы есть, как и в любом большом проекте нетехнического плана, - это недофинансирование. Сейчас мы финансируем из двух источников - кредитные средства и собственные... "Энергоатом" в текущем году запрашивает средства на следующий год в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, - УНИАН) на реализацию этой программы. Сегодня 31 октября, и никто не знает точно, сколько на следующий год в тарифе будет средств на эту программу... Кроме того, правительство не решило, какую сумму включать в финансовый план. И когда это будет, никто не знает. Мы живем по правилам. Мы не можем объявить торги, пока у нас нет подтвержденного источника финансирования. Поэтому мы не можем начать закупки оборудования на следующий год", - подчеркнул он, добавив, что "Энергоатом" подал в НКРЭКУ заявку на выделение в следующем году 6 млрд грн на реализацию КСППБ.

По словам Сазонова, европейские кредиторы удовлетворены реализацией проекта КСППБ.

"На очередном собрании кредиторов, в начале сентября, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития – УНИАН) подтвердил, что он полностью удовлетворен работой "Энергоатома" по реализации этого проекта", - сказал он.

Присутствующий на брифинге эксперт по экологическим и социальным вопросам группы управления проектом КСППБ Людвиг Литвинский сообщил о результатах реализации КСППБ с технической стороны.

"До начала мероприятий мы имели частоту плавления активной зоны - это самая важная интегральная характеристика - на уровне 10 в «минус» 4 степени (0,0001). То есть одна авария на 10 тысяч лет. Когда произошла авария на ЧАЭС, этот показатель был 10 в «минус» 3 степени (0,001), то есть одна авария на 1000 лет. По результатам этой программы мы довели этот показатель до 10 в «минус» 5 степени (0,00001), то есть один раз в 100 тысяч лет. Это означает, что уровень безопасности повысился на порядок", - отметил он.

Литвинский подчеркнул, что безопасность энергоблоков повышается постоянно, это не разовое мероприятие и не разовая программа.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября президент "Энергоатома" Юрий Недашковский заявил, что компания испытывает дефицит финансирования на уровне 13,9 млрд грн из-за тарифной политики НКРЭКУ.

Справка УНИАН. Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков украинских АЭС была утверждена постановлением Кабинета министров в конце 2011 года. Эта программа финансируется за счет «Энергоатома» (800 млн евро), ЕБРР (300 млн евро) и Европейского сообщества по атомной энергии, Euratom (также 300 млн евро). Целью реализации КСППБ является повышение уровня безопасности всех энергоблоков АЭС, замена оборудования, важного для безопасности, которое отработало свой ресурс, на современное, а также внедрение мероприятий для предупреждения аварий, аналогичных аварии на АЭС "Фукусима-1" (Япония).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.