Президент Венесуэлы в Москве будет говорить с Путиным о ценах на нефть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро проведет 15 января в Москве переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает "Крим.Реалії".

Остановка в Москве является последней в турне Мадуро, который в течение недели пытался убедить руководителей стран-экспортеров нефти сократить производство, чтобы повысить цены на этот продукт. Мадуро посетил Иран, Саудовскую Аравию, Катар и Алжир.

Нефтяные цены, являющиеся важными для формирования бюджета как России, так и Венесуэлы, упали до самых низких уровней за последние почти шесть лет.

Читайте такжеВ России признали, что при цене нефти в $40 ВВП страны упадет на 5%С июня 2014 года, когда цена барреля марки Brent достигала 115 долларов, биржевые котировки рухнули почти на 60%. На этой неделе за такой объем «черного золота» давали меньше 46 долларов. Сейчас цены немного выросли, но все равно ниже 50 долларов.