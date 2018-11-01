Это мелко, Хоботов: глава «Нафтогаза» прокомментировал попадание в санкционный список России

Коболев отреагировал на санкции России цитатой из советского художественного фильма.

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Укарины» Андрей Коболев, включенный в санкционный список РФ, заявил, что активов в России не имеет и ездить туда не собирается.

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«Не готов комментировать включение меня в санкционный список РФ, поскольку активов там не имел и не имею, в Сочи ездить не собираюсь ... а нет, таки один комментарий сделаю: «Это мелко, Хоботов», - написал Коболев на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины, среди которых представители украинского правительства и парламента, а также крупные отечественные предприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В соответствующем постановлении указывается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.