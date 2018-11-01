Нардепы поддержали инициативу ключевых игроков рынка "зеленой" энергетики по запуску тендеров

На сегодняшний день только переход в прозрачных тендеров в сфере возобновляемой энергетики гарантирует мира существенное снижение цен во всех регионах, где были проведены открытые аукционы.

Об этом заявила народный депутат Украины из фракции БПП Ольга Белькова, комментируя инициативу ключевых игроков рынка возобновляемой энергетики, которые настаивают на необходимости срочного внедрения законодательных изменений на рынке «зеленой энергетики» Украины.

Напомним, накануне крупнейшие профильные ассоциации страны подписали меморандум, который содержит их согласованную позицию в отношении перехода на тендерный механизм стимулирования отрасли, сокращение «зеленых тарифов» и стимулирование малой генерации с чистых источников. Объединение, представляющее 80% рынка «зеленой» энергетики, поддержало доработанные позиции законопроекта №8449.

«Наконец-то здравый смысл берет верх, и вместо разговоров о «стабильности инвестиционного режима, «зеленые» еще маленькие, никакой проблемы нет» теперь уже очевидно на первый план выходит критическая необходимость изменений, которая признается самими производителями. Это понимают все те, кто уже реально проинвестировали в «зеленую» энергию и те, кто имеют серьезные планы новых инвестиций. В отличие от некоторых романтических защитников «зеленых» инвесторов и спекулянтов, которые получили разрешения на подключение и пытаются дорого продать, стратегические инвесторы, как правило, люди прагматичны и умеют считать. С нынешним «зеленым» тарифом дальнейшее стремительное наращивание «зеленой» генерации приведет либо к стремительному повышению тарифа на э/э для всех потребителей, или к не расчетов с производителями энергии - как «зеленой» энергии, так и других видов генерации», - написала нардеп у себя в Facebook.

Она подчеркнула, что именно только переход в прозрачных тендерных процедур и гарантирует сегодня мира существенное снижение цен во всех регионах, где были проведены тендеры».

«Надеюсь на такую же прагматичную поддержку конкретных норм законопроекта, которые должны внести реальную конкуренцию для производителей «зеленой» генерации и как результат существенное снижение предложений цены (тарифа)», - резюмировала парламентарий.

Напомним, накануне председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха заявлял, что такая модель позволит принять участие всем желающим и побороться за свою цену. Кроме того, он отмечал, что с каждым, кто пройдет аукцион будет гарантированно подписан договор, а полученная цена на тендере, будет объективной и такой, за которую инвестору будет интересно вкладывать средства в объекты строительства под «зеленые» энергопроекты.

Отметим, среди других предложений, ассоциациями подписан Меморандум предусматривает согласованную позицию по внедрению новой системы поддержки в законопроекте не позднее 1 января 2020 года, установление порядка проведения аукционов Кабинетом министров Украины и использования в качестве площадки электронной торговой системы ProZorro; снижение действующих «зеленых» тарифов с 2020 года и отсутствие ретроспективных изменений для действующих объектов ВИЭ.

По заявлениям ключевых игроков «зеленого» рынка, эти инициативы не ухудшают условия для малой генерации - новые условия и аукционная модель будет действовать только для мощностей от 10 МВт, а для объектов ВИЭ до 1 МВт предлагается упрощение системы получения «зеленого» тарифа.