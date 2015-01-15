Британская BP и "Роснефть" из-за санкций отложили создание СП

Санкции против РФ заставили "Роснефть" и британскую BP отложить создание СП по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов в России, вместо этого компании согласовали совместную разработку Таас-Юряхского месторождения, сообщил вице-президент по внешним связям российского подразделения британской нефтегазовой компании BP Владимир Дребенцов, сообщает РИА Новости.

"Мы подписали с "Роснефтью" меморандум о взаимопонимании о создании СП к концу прошлого года, которое должно было заняться разработкой нетрадиционных запасов нефти… В этом отношении санкции изменили очень многое, и создание этого нашего СП откладывается. Но мы подписали с "Роснефтью" новый меморандум о разработке Таас-Юряхского месторождения в Восточной Сибири", — заявил Дребенцов, выступая на экспертной дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

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В настоящее время британская компания контролирует 19,75% акций "Роснефти". "Роснефть" и ВР в 2014 году подписали основные условия соглашения в отношении доманиковых отложений в Оренбургской области. Документ предусматривает совместную реализацию программы опытных работ и добычу трудноизвлекаемых запасов доманиковых отложений в Волго-Уральском регионе.

После аннексии Крыма РФ, Запад запустил санкционную кампанию в отношении российских политиков, бизнесменов и целого ряда предприятий. Под финансовые санкции попали "Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть" и НОВАТЭК. Последний попал только в списки США, а остальные — еще и в списки ЕС. Этим компаниям ограничен доступ к западным рынкам капитала.

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Под технологические санкции США попали: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз". Ограничения коснулись поставок товаров и услуг, а также технологий для инициатив по разведке и добыче на глубоководном шельфе, в морях Арктики и проектов по сланцевой нефти. Аналогичные санкции в области технологий ввели и страны ЕС, не указывая конкретных "адресатов".