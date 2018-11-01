Парубий призвал Германию подробнее изучить аргументы Украины относительно запрета строительства "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель напомнил, что Украина неоднократно испытывала энергетический шантаж России.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Германию подробнее изучить аргументы Украины относительно недопущения строительства газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в которой также принимают участие лидеры всех фракций Верховной Рады Украины.

Парубий напомнил, что ВР приняла обращение к парламентам и правительствам других стран, мировому бизнес-сообществу, в котором говорится о том, что "строительство "Северного потока-2" может внести разбалансировку и риски для безопасности..." не только Украины, но и всей Европы.

Обращаясь к Меркель, он сказал: "Просил бы, чтобы более детально были изучены аргументы украинской стороны. Потому что мы на себе неоднократно испытывали энергетический шантаж России".

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"Мы знаем, как Россия пытается использовать энергетику для воздействия на политические процессы в государствах. И поэтому призываем к пониманию нашей позиции и к поддержке этой позиции украинского парламента", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество приложить все усилия к запрету строительства газопровода «Северный поток-2».

Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.