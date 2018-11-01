Меркель выступает за сохранение гарантий транзита газа Украиной после строительства "Северного потока-2"

Строительство российского газопровода должно завершиться до конца 2019 года.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что рассматривает российский проект "Северный поток-2" не так критично, как Киев, и выступает за сохранение гарантий транзита газа по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель заявила во время встречи с председателем Верховной Рады Андрей Парубий сегодня в Киеве.

"Что касается "Северного потока-2", нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», - сказала она.

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Меркель отметила, что доходы от транзита газа важны для бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Верховная Рада Украины призвала международное сообщество приложить все усилия к запрету строительства газопровода «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируют построить рядом с уже имеющимся «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.