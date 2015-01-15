Депутаты в марте обсудят вопрос закрытия Чернобыльской АЭС

Верховная Рада Украины приняла постановление «О проведении парламентских слушаний на тему «О снятии с эксплуатации Чернобыльской АЭС, объекте «Укрытие» и перспективах развития зоны отчуждения» (№).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено провести в марте в зале пленарных заседаний Верховной Рады соответствующие парламентские слушания.

Читайте такжеЕБРР одобрил выделение €350 млн на новый саркофаг в ЧернобылеПредседатель Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Николай Томенко предложил провести слушания 4 марта.

Кабинету министров поручено до 1 марта подготовить и представить в Верховную Раду необходимые информационно-аналитические материалы по вопросам слушаний, тиражированные для народных депутатов, определить докладчика по указанному вопросу.