Украина вошла в ноябрь с рекордными запасами газа в хранилищах

По состоянию на 30 октября 2018 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено 17,1 миллиарда кубометров газа, что является рекордом за последние четыре года.

Украина вошла в ноябрь с рекордным показателем запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) за последние четыре года, сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

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"По состоянию на 30 октября 2018 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) накоплено 17,1 миллиарда кубометров голубого топлива, что является рекордным показателем за последние четыре года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в прошлом сезоне запасы газа в ПХГ на эту дату были на уровне 16,8 миллиарда кубов, или на 2% меньше, чем в текущем. При этом остаток на конец отопительного сезона 2017/2018 гг. составлял 7,4 миллиарда кубов.

"Таким образом, Украина сейчас располагает в ПХГ объемами природного газа, достаточными для стабильного прохождения отопительного сезона", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза"

Как сообщал УНИАН, в 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.