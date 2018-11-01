Укрэнерго оспорит решение суда, позволяющее передать контроль над компанией замглавы Минэнерго

В "Укрэнерго" заявили о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии по реорганизации, состав которой утверждается профильным министерством.

Хозяйственный суд Киева на заседании в четверг удовлетворил ходатайство Министерства энергетики и угольной промышленности относительно отмены мер по обеспечению иска НЭК "Укрэнерго", которым было оспорено решение комиссии по реорганизации предприятия о переходе полномочий по управлению компанией к заместителю главы Минэнергоугля Михаилу Близнюку.

Как уточнил агентству представитель "Укрэнерго", предприятие в соответствии с законодательством оспорит решение об отмене обеспечения в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, Минэнергоугля 18 октября заявило, что комиссия по реорганизации "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавляет замглавы Минэнергоугля Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии.

В "Укрэнерго" заявили о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии по реорганизации, состав которой утверждается профильным министерством.

Хозяйственный суд Киева 23 октября приостановил действие решения комиссии о делегировании полномочий по управлению делами предприятия главе комиссии в лице замминистра М.Близнюка.

Суд также запретил Минэнергоугля и созданной им комиссии осуществлять управление делами и текущей деятельностью "Укрэнерго", а также вносить изменения в Единый госреестр юридических и физических лиц в части смены руководителя предприятия.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.