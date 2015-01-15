В Польше объяснили, почему приостановлены поставки газа в Украину

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Gaz System Малгожата Полковска.

"Поставка газа через Польшу в направлении Украины не реализуется, поскольку клиент не заказывает услуги транспорта. Это решение клиента", - отметила она.

Собеседник агентства сказала, что, согласно подписанному контракту, поставщик за сутки до планируемых поставок должен проинформировать об объемах, которые он хочет прокачать, но с начала этого года немецкая компания этого не делает.

"С технической точки зрения мы готовы к возобновлению поставок в любой момент", - сказала пресс-секретарь.

Павел Поправа из польского Института энергетических исследований высказал УНИАН мнение, что Украина могла прекратить поставки газа через Польшу в связи с возобновлением импорта этого топлива в начале года через территорию Венгрии.

По его словам, "Нафтогазу" может быть выгоднее импортировать этот газ именно через Венгрию, а не через Польшу.

"Тут точно нет решения, связанного с какой-то кризисной ситуацией", - сказал он, обратив внимание на хорошие для Украины погодные условия, позволяющие снижать потребление этого топлива.

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Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Gaz System, с начала текущего года через Польшу в Украину не было прокачано ни одного кубометра газа. С 15 апреля 2014 года, когда "Нафтогаз" возобновил импорт газа через польскую территорию по контракту с RWE Supply&Trading, до конца прошлого года Украина импортировала через эту страну около 900 млн кубометров газа или в среднем 3,5 млн кубометров в сутки.

Справка УНИАН. Польша является одной из трех стран Европейского союза, через которую Украина может прокачивать газ, но обладает самыми меньшими техническими возможностями по реверсу - максимум в сутки можно прокачать 4 млн кубометров в то время, как через Словакию и Венгрию 31,5 и 17 млн кубометров, соответственно.