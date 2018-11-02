Ахметов получил компенсацию из бюджета за поставки электроэнергии на Донбасс
10:31, 02 ноября 2018Энергетика
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Нацкомиссия компенсировала "ДТЭК" Ахметова 713 миллионов за электричество для оккупированного Донбасса.
Иллюстрация REUTERS
Самый богатый бизнесмен Украины недавно получил компенсацию из госбюджета за електронергію, которую он поставляет на Донбасс.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"713 миллионов гривенm - именно столько Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, компенсировала компании Рината Ахметова "ДТЭК" за электричество для оккупированного Данбасу", - говорится в сообщении.
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Ахметов получил компенсацию из госбюджета за электроэнергию, которую поставлял на Донбасс
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