Ахметов получил компенсацию из бюджета за поставки электроэнергии на Донбасс

Нацкомиссия компенсировала "ДТЭК" Ахметова 713 миллионов за электричество для оккупированного Донбасса.

Самый богатый бизнесмен Украины недавно получил компенсацию из госбюджета за електронергію, которую он поставляет на Донбасс. Читайте такжеВ "Нафтогазе" подтвердили: "Газпром" прекратил выставлять счета за поставленный боевикам газ Об этом сообщает ТСН.uа. "713 миллионов гривенm - именно столько Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, компенсировала компании Рината Ахметова "ДТЭК" за электричество для оккупированного Данбасу", - говорится в сообщении. Продолжение смотрите в видео.

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