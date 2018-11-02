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Ахметов получил компенсацию из бюджета за поставки электроэнергии на Донбасс

10:31, 02 ноября 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"713 миллионов гривенm - именно столько Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, компенсировала компании Рината Ахметова "ДТЭК" за электричество для оккупированного Данбасу", - говорится в сообщении.

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Теги: #Ахметов#поставки электроэнергии на Донбасс