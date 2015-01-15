Украине нужно реформировать энергосектор - резолюция Европарламента

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции Европарламента по ситуации в Украине, принятой сегодня на пленарном заседании в Страсбурге.

«(ЕП) подчеркивает важность энергетической безопасности Украины и необходимость проведения реформ энергетического сектора в соответствии с ее обязательствами в рамках Энергетического содружества», - говорится в документе.

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Кроме того, Европарламент отмечает необходимость радикального повышения уровня европейской энергетической безопасности, независимости и устойчивости к внешнему давлению, а также уменьшению энергетической зависимости Евросоюза от России путем принятия конкретных альтернатив, чтобы помочь тем государствам-членам, которые на данное время полагаются на Россию как единственного энергопоставщика. В этой связи Европарламент призывает ЕС проводить настоящую общую внешнюю энергетическую политику, а также создать Европейский энергетический союз.

Европарламент также приветствует остановку проекта «Южный поток» и отмечает, что приоритет должен быть предоставлен трубопроводным проектам, которые диверсифицируют энергетические поставки в ЕС.

«(ЕП) призывает Европейское энергетическое сообщество разработать повестку дня сотрудничества с Украиной, а также со странами Южного Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Средиземноморья, направленную на развитие инфраструктуры и взаимосвязь между ЕС и его европейскими соседями независимо от российской газовой геополитики», - подчеркивают в Европарламенте.

Вместе с тем, в резолюции отмечается, что стабильные поставки газа в Украину имеют критическое значение для обеспечения энергетической безопасности государств-членов Евросоюза.

Ранее УНИАН сообщал, что Киев уверяет Брюссель, что Украина готовится к полному отказу от российского газа.