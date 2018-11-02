Украина с начала года сократила импорт газа на 22%

Больше всего голубого топлива было импортировано из Словакии.

Украина в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа на 22,4%, или на 2,63 миллиарда кубометров, - до 9,14 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, за 10 месяцев 2018 года было импортировано 5,63 миллиарда кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,6 миллиарда кубометров и 2,9 миллиарда кубометров соответственно.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 миллиарда долларов.