Украина с начала года добыла более 17 миллиардов кубов газа

При этом крупнейшая газодобывающая компания «Укргазвыдобування» за отчетный период увеличила добычу на 0,8% - до 12,75 млрд куб. м.

Добыча природного газа в Украине за январь-октябрь 2018 года увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 0,93% - до 17,3 млрд кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз».

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией «Укргазвыдобування» за 10 месяцев 2018 года увеличилась на 0,78% и составила 12,75 млрд куб. м.

Также отмечается, что крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-октябре 2018 года добыла 890,1 млн куб. м газа, а другие компании - 3,66 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Согласно правительственной программе по наращиванию добычи и сокращению потребления, планируется, что к 2020 году показатель добычи госкомпании «Укргазвыдобування» сравняется с показателем потребления секторов населения и теплокоммунэнерго и будет составлять 20 млрд куб. м газа.