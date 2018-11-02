Министр энергетики США на следующей неделе посетит Украину - Reuters

Кроме Украины, Рик Перри посетит Польшу и другие страны Восточной Европы.

Секретарь департамента энергетики США (министр энергетики) Рик Перри на следующей неделе посетит Украину.

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Об этом сообщает Reuters.

"Секретарь департамента энергетики США Рик Перри посетит Украину, Польшу и другие страны Восточной Европы на следующей неделе, поскольку администрация президента США Дональда Трампа стремится предложить им альтернативы покупке угля и газа из России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Перри во время поездки также посетит Венгрию и Чехию.

Он проведет встречу с чиновниками по вопросам ядерной энергетики, кибербезопасности, экспорта угля и сжиженного природного газа и др.