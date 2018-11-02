Министр Саенко заявил о рисках на пути к корпоратизации "Укрэнерго"

Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко убежден, что компанией должны руководить профессиональные менеджеры, а не чиновники.

Вчера Хозяйственный суд оставил до окончательного рассмотрения дела возможность управления НЭК "Укрэнерго" комиссией Минэнерго по реорганизации предприятия, и это решение несет существенные угрозы и создает риски на пути к корпоратизации предприятия, прохождения им сертификации в соответствии со стандартами ENTSO-E, а также может затормозить саму реформу рынка электроэнергии в Украине.

Об этом заявил на своей странице в Facebook Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко, отметив, что этой комиссии министерство передало по существу все полномочия по управлению компанией.

По мнению Саенко, компанией должны руководить профессиональные менеджеры, а не чиновники.

"Именно для того, чтобы исключить необоснованное вмешательство чиновников в процессы принятия управленческих решений госкомпаний Правительство начало реформу корпоративного управления в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Одной из ее составляющих является назначение профессиональных наблюдательных советов. Такие наблюдательные советы формирует путем прозрачного отбора образованный Правительством Комитет по назначениям. В том числе такой наблюдательный совет был сформирован и для Укрэнерго. В него вошли лучшие управленцы из разных стран, которые имеют успешный опыт операционного и стратегического управления национальными операторами электросетей, которые десятки лет проработали в отрасли, имеют опыт трансформационных процессов. Именно такой наблюдательный совет я представлял на заседании Кабинета министров 3 октября. И его состав был утвержден", - пишет Саенко.

Министр отмечает, что на этот совет были возложены задачи формирования стратегии развития предприятия, согласование его финансовых планов, предоставление рекомендаций менеджменту и осуществление контроля за менеджментом. И этот наблюдательный совет должен вместе с менеджментом нести ответственность перед акционером, то есть государством, за результаты деятельности предприятия.

"Такая модель управления работает во всех цивилизованных странах. Сочетание всех управленческих функций в министерствах всегда будет оставлять возможности для конфликта интересов и коррупции", - отмечает Саенко.

"Уверен, что наша работа по внедрению лучших мировых практик в управление государственными предприятиями не будет отвергнута и проигнорирована", - пишет Министр.