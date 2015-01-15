ЕС готовит ответ «Газпрому» на его намерения перевести транзит из Украины в Турцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь вице-президента Еврокомиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефковича Анна-Каиса Итконен.

«Европейская комиссия приняла во внимание это сообщение «Газпрома». Наши службы сейчас анализируют этот план в отношении экономической жизнеспособности, а также в отношении регуляторного и законодательного соответствия и возможные последствия с тем, чтобы мы определили нашу окончательную позицию», - сказала она.

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В то же время Итконен отметила, что в ЕК надеются, что обязательства, предусмотренные существующими газовыми контрактами, будут выполнены. «Не может быть никаких оснований для того, чтобы поставить под сомнение репутацию «Газпрома» как надежного газового поставщика», - подчеркнула пресс-секретарь Шефковича.

По словам Итконен, Европейская комиссия призывает «Газпром» «оставаться ангажированным в ЕС на ранней стадии и исследовать все варианты поставок в Юго-восточном регионе». «Безопасность энергетических поставок и сотрудничество в газовой сфере в Юго-Восточной Европе и Украине имеют первостепенное значение для Европейской комиссии", - подчеркнула она.

Представительница ЕК отметила, что в Юго-Восточной Европе существует широкий консенсус в понимании необходимости увеличить интеграцию региона, а также обеспечить настоящую диверсификацию поставок газа. «В этом контексте в декабре была создана группа высокого уровня, которая проведет первое заседание в ближайшее время в Софии. Они посмотрят на все предложения и идеи, которые появились не так давно по региону и его интеграции. ЕК привержена развитию Энергетического союза, целью которого является доступная, безопасная, возобновляемая, стойкая энергетика для всех", - сказала Итконен.

Отвечая на вопрос о возможной перспективе обсуждения «летнего газового пакета», пресс-секретарь вице-президента ЕК отметила, что на сегодняшний день на эту тему «нет комментариев». При этом она подчеркнула, что такие решения должны принимать заинтересованные стороны - Россия и Украина, которые затем могут попросить помощи у Еврокомиссии. «Мы готовы помочь, как это было в случае с зимним пакетом», - пояснила Итконен.

Ранее УНИАН сообщал, что "Газпром" хочет перенести транзит через Украину в Турцию.

Вчера, 14 января, заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович по результатам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что "Газпром" намерен перенаправить транзит газа через Украину в Турцию с помощью нового газопровода, который планируется построить вместо "Южного потока".

"У меня была встреча с председателем правления "Газпрома" господином Миллером. На этой встрече я поделился с ним теми планами, которые существуют у Европейской комиссии по созданию Энергетического союза. И он в свою очередь сообщил о планах "Газпрома" перенести транспортировку газа, который сейчас идет через Украину, по новому, будущему трубопроводу, который пойдет через Турцию. Честно говоря, для нас это было большой новостью", - сказал он.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что решение о строительстве газопровода в Турцию принято и "работы уже ведутся".

Ранее, еще в ноябре прошлого года, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что Украина готова провести переговоры относительно «летнего газового пакета» как можно быстрее, однако российская сторона намерена начать их с января.

Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина будет диверсифицировать источники поставок газа за счет реверса из Европы, но и не откажется закупать у «Газпрома» определенные объемы, если "будет честная цена". При этом Коболев сообщил, что украинская сторона намерена вести переговоры сразу по двум направлениям - с российской стороной относительно "летнего пакета" и с европейской - для увеличения объемов реверса.

По словам министра энергетики России Александра Новака, в Минэнерго РФ считают нецелесообразным подписывать какой-то новый документ на поставку газа в Украину после окончания действия "зимнего пакета".

"Мы не видим целесообразность в том, чтобы готовить какой-то новый документ с апреля месяца. Поскольку в действующем соглашении, в зимнем пакете так называемом, фактически отражены условия существующего контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом", - сказал он.

Справка УНИАН. Украина с середины июня 2014 года перестала получать российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо. В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года. Цена российского газа для Украины в первом квартале 2015 года - 365 долл. в связи с динамикой цены на нефть.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.