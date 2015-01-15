Коболев о транзите российского газа через Турцию: «это лишь политический блеф»

Глава энергетического госхолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал блефом заявление российского газового монополиста «Газпром» о планах перенаправить транзитные потоки российского газа в страны ЕС из Украины в Турцию, говорится в сообщении «Нафтогаза» со ссылкой на главу компании.

«Принуждение европейских стран к закупкам российского газа на границе Турция – Греция вместо использования существующей инфраструктуры Украины – это отказ от прекрасно функционирующей и надежной системы в пользу многомиллиардных расходов на новую структуру, которые в конечном счете лягут на домохозяйства и предприятия Европы. Также это несет значительные технические риски, не предлагая каких-либо преимуществ: то же самое количество газа (которое поступает к европейским потребителям через Украину – УНИАН) будет передано, только через различные каналы. Таким образом, это лишь политический блеф», – цитирует Коболева пресс-служба.

В «Нафтогазе» напомнили, что они обеспечивают бесперебойный транзит российского газа в Евросоюз, несмотря на военную агрессию России на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 января, заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович по результатам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что для него стало большой новостьюо планах "Газпрома" перенаправить транзит газа через Украину в Турцию с помощью нового газопровода, который планируется построить вместо "Южного потока".

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что решение о строительстве газопровода в Турцию принято и "работы уже ведутся".

Европейская комиссия приняла во внимание планы «Газпрома» и определит свою позицию по этому вопросу после детального изучения.