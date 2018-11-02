"Укртрансгаз" в рамках разделения компании создал филиал "Оператор газохранилищ Украины"

Филиал будет отвечать за предоставление услуг по хранению газа и обеспечение эффективной и бесперебойной работы 12 подземных газохранилищ (ПХГ).

Оператор газотранспортной системы - госкомпания "Укртрансгаз" в рамках анбандлинга (разделение компании), создала новый филиал - "Оператор газохранилищ Украины", сообщает пресс-служба компании.

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Согласно пресс-службе, филиал будет отвечать за предоставление услуг по хранению природного газа и обеспечение эффективной и бесперебойной работы 12 подземных газохранилищ (ПХГ) Украины общей вместимостью в 31 млрд куб м., в нем будут консолидированы все активы, процессы и сотрудники, которые необходимы для предоставления данных услуг.

"Создание "Оператора газохранилищ Украины" - последовательный шаг к качественному завершению процесса анбандлинга, в результате которого "Оператор ГТС Украины" (другой филиал "Укртрансгаза" - УНИАН) будет окончательно отделен от "Укртрансгаза", после окончания действующего транзитного контракта с "Газпромом". Сегодня работу газохранилищ координируют управления магистральных газопроводов "Киевтрансгаз", "Львовтрансгаз", "Прикарпаттрансгаз" и "Харьковтрансгаз" - филиалы "Укртрансгаза", которые в первую очередь отвечают за транспортировку газа. Новосозданный "Оператор газохранилищ Украины" станет единым центром управления комплексом ПХГ в Украине и обеспечит его автономную работу», - цитирует пресс-служба и.о. президента "Укртрансгаза" Андрея Хоменко.

Пресс-служба сообщила, что филиал начнет свою работу в полном объеме с 1 января 2019 года, но при этом и в дальнейшем будет функционировать как структурная единица в составе "Укртрансгаза", без выделения в отдельное юридическое лицо.

На данный момент проводятся подготовительные работы по юридическому и организационному оформлению функционирования филиала, перераспределение производственных и бизнес-процессов, инвентаризация имеющихся активов и перевод в новый филиал более 1700 специалистов, обеспечивающих работу украинских ПХГ.

Также пресс-служба напоминает, что по состоянию на 2 ноября компания эксплуатирует 11 ПХГ, но на балансе также есть еще 1 ПХГ, которое находится на временно неподконтрольной территории (Луганская область).

Как сообщал УНИАН, в начале октября этого года глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Верховная Рада в первой половине 2019 года рассмотрит вопрос о создании консорциума с потенциальными международными партнерами по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.

В феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины.

Справка УНИАН. В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время, менеджмент национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с российским «Газпромом».

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».