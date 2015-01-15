Нефть резко подорожала на фоне улучшения прогноза ОПЕК по мировому спросу

Мировые цены на нефть резко подскочили в четверг на фоне улучшения прогноза ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2015 году, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

После обеда стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 3,50% - до 50,39 доллара за баррель, впервые за последние семь дней превысив психологический рубеж в 50 долларов. Цена февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI росла на 2,8% - до 50,33 доллара за баррель.

Читайте такжеВ России признали, что при цене нефти в $40 ВВП страны упадет на 5%

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила оценку по мировому спросу на нефть в 2015 году на 40 тысяч баррелей в день - до 92,3 миллиона баррелей в сутки, что на 1,15 миллиона баррелей превышает показатель 2014 года.