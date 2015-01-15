Украина за год сократила потребление газа на 16%

Украина в 2014 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2013 годом на 16% - до 42,6 млрд куб. м с 50,4 млрд кубометров, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Наибольшее сокращение потребления, по данным компании, произошло в промышленности – на 22% (до 15,7 млрд куб. м), значительно сократились также технологические расходы газа на производство и транспортировку голубого топлива – на 14%, до 3,7 млрд куб. м.

Население в прошлом году использовало 15,1 млрд куб. м, что на 10% меньше, чем годом ранее, когда было использовано 16,8 млрд куб. м.

Предприятия ТКЭ за прошлый год сократили использование газа на 16%, или на 0,8 млрд куб. м (с 8,3 млрд куб. м до 7 млрд куб. м).

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле прошлого года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

Однако снижение потребление газа в первую очередь связано с остановкой ряда промышленных предприятий Украины из-за военных действий на Донбассе.