Транзит российского газа в ЕС через территорию Украины за 2014 год упал почти на 30%

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, в 2014 году транзит газа через территорию Украины для стран Европы и СНГ по сравнению с предыдущим годом сократился на 28% - до 62,2 млрд куб. м.

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Ранее УНИАН сообщал, что транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-ноябре 2014 года сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Также сообщалось, что объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

В январе 2015 года «Газпром» заявил о планах отказаться от транзита газа в ЕС через Украину, перенаправив транзитные потоки в Турцию.